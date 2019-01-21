Kandilli Belediyesi'nden Ücretsiz Tiyatro

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde ilkokul öğrencileri için ücretsiz tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde ilkokul öğrencileri için ücretsiz tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.



Kandilli Belediyesi tarafından Armutçuk Ortaokulu Konferans Salonu'nda, beldede eğitim gören öğrencilere yönelik "Dev Şirinler Gargamele Karşı" adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.



Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatile giren öğrencilere karne hediyesi vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

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