Son Dakika Haberleri: Kandilli Belediyesi'nden Ücretsiz Tiyatro

Kandilli Belediyesi'nden Ücretsiz Tiyatro

38 dakika önce

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde ilkokul öğrencileri için ücretsiz tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Kandilli Belediyesi'nden Ücretsiz Tiyatro, System.String[]
Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde ilkokul öğrencileri için ücretsiz tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Kandilli Belediyesi tarafından Armutçuk Ortaokulu Konferans Salonu'nda, beldede eğitim gören öğrencilere yönelik "Dev Şirinler Gargamele Karşı" adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatile giren öğrencilere karne hediyesi vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Kandilli, Güncel
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