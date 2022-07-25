KANDİLLİ'DE 10 YILDIR 7/24 DEPREM VE TSUNAMİ NÖBETİ - Son Dakika
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KANDİLLİ'DE 10 YILDIR 7/24 DEPREM VE TSUNAMİ NÖBETİ

25.07.2022 10:09
KANDİLLİ'DE 10 YILDIR 7/24 DEPREM VE TSUNAMİ NÖBETİ

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ekipleri, 10 yıldır 7-24 deprem ve tsunami ölçümü yapıyor.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ekipleri, 10 yıldır 7-24 deprem ve tsunami ölçümü yapıyor. Prof. Dr. Haluk Özener, "Son 10 yılda 38 tsunami mesajı yayınladık. Bunlardan 5'i en üst seviyede oldu. Depremin ardından 7 dakika içinde tsunami uyarısını yetkililere gönderiyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi ekipleri, 2012 yılından bugüne 7/24 deprem ve tsunami mesaisi yapıyor. Ekipler Türkiye ve çevresindeki depremlerle, sonrasında meydana gelen tsunamileri takip ediyor. Depremin büyüklüğü 5,5'in üzerinde olduğunda, 7 dakika içerisinde AFAD'a erken uyarı gönderiyor.

"SADECE TÜRKİYE DEĞİL 13 ÜLKEYE UYARI MESAJI VERİYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Rasathane Osmanlı'dan Cumhuriyet'e gelen en önemli bilim merkezlerinden bir tanesi. Son on yılda 38 sekiz tsunami mesajı yayınladık. Bunlardan 5'i en üst seviyede. 7'si tsunami olabileceğine dair gözlem tavsiyesi, 26'sı ise tsunamiye beklenmediği yönünde bilgilendirme mesajıydı. Bu tsunami mesajlarını nasıl yayınlıyoruz? Öncelikle depremi çözüyoruz, lokasyonunu belirliyoruz kıyıdan 100 kilometre kadar içerideyse, 5,5 üzerindeki depremlerde bir tsunami uyarı mesajı yayınlıyoruz. Depremin büyüklüğüne ve lokasyonuna göre, bir karar matrisimiz var. Belirli bölgelere uyarı mesajı, belirli bölgelere gözlem mesajı veriliyor. Türkiye'de bir deprem olduktan sonra, büyüklüğü 5.5 üzerindeyse 7 dakika içinde tsunami uyarı mesajı veriyoruz. Bu uyarı mesajını ilk önce AFAD'a gönderiyoruz. Bize abone olan bölgedeki 13 farklı ülkeye de bu mesajı gönderiyoruz. Sadece Türkiye için değil, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantı denizlerde tsunami uyarı mesajını veriyoruz" dedi. Özener merkezde 25 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ifade ederek "Bu arkadaşlarımızdan bir çoğu doktora sahibi. Onun dışında da proje kapsamında belirli sürelerde görev alan araştırmacılar var. Üssümüz 7/24 prensibiyle çalışıyor. Şu anda 8 uzman arkadaşımız kampüste konaklıyor. Herhangi bir depremde bir nöbetçi ve yardımcısı sürekli burada bulunuyor. Büyük bir deprem olduğunda, bu kampüste olan bütün arkadaşlarımız anında bu merkeze gelip, müdahale ediyor" diye konuştu.

KANDİLLİ VE AFAD ARASINDA 'KALDIR KONUŞ' TELEFONUBölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz ise, "Bizim esas görev tanımımız 7 dakika içerisinde bir tsunami bilgi mesajı vermek. AFAD'la 'kaldır konuş' telefonumuz var. AFAD'a gerekli bilgiyi verildikten sonra, duyurular, halkın bilinçlendirilmesi, alınacak önlemler ve sorumluluk onlarda" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin deprem risk haritaları çıkarılacak Türkiye'nin deprem risk haritaları çıkarılacak ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022
Kaynak: DHA

Kandilli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANDİLLİ'DE 10 YILDIR 7/24 DEPREM VE TSUNAMİ NÖBETİ - Son Dakika

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