5.1'lik depremin ardından Kandilli'den açıklama: 40 artçı sarsıntı oldu

Marmara bugün beşik gibi! Şu ana kadar 40 deprem oldu

Sabah saatlerinde Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve İstanbul dahil birçok kentte hissedilen 5.1 şiddetindeki deprem panik yarattı. Depremle ilgili konuşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 40'a yakın artçı sarsıntı olduğunu söyledi.

"ŞU ANA KADAR 40 ARTÇI SARSINTI OLDU"

Özener, bölgede 40'a yakın deprem meydana geldiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte." dedi.

Haluk Özener

"BÖLGE SİSMİK OLARAK AKTİF"

Bölgenin aktif olduğunu belirten Özener şöyle devam etti: "2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. 2023 yılına bakarsak da Avşa- Balıkesir açıklarında 4.4'lük depremler yaşadık, dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bir bölge."