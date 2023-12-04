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5.1'lik depremin ardından Kandilli'den açıklama: 40 artçı sarsıntı oldu - Son Dakika

5.1'lik depremin ardından Kandilli'den açıklama: 40 artçı sarsıntı oldu

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Gemlik merkezli 5.1'lik depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Özener, ''Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde.'' ifadelerini kullandı.

04.12.2023 - 14:23,  Güncelleme: 14:54
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Sabah saatlerinde Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve İstanbul dahil birçok kentte hissedilen 5.1 şiddetindeki deprem panik yarattı. Depremle ilgili konuşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 40'a yakın artçı sarsıntı olduğunu söyledi.

"ŞU ANA KADAR 40 ARTÇI SARSINTI OLDU"

Özener, bölgede 40'a yakın deprem meydana geldiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte." dedi.

KANDİLLİ'DE DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Haluk Özener

"BÖLGE SİSMİK OLARAK AKTİF"

Bölgenin aktif olduğunu belirten Özener şöyle devam etti: "2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. 2023 yılına bakarsak da Avşa- Balıkesir açıklarında 4.4'lük depremler yaşadık, dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bir bölge."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 5.1'lik depremin ardından Kandilli'den açıklama: 40 artçı sarsıntı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5.1'lik depremin ardından Kandilli'den açıklama: 40 artçı sarsıntı oldu - Son Dakika
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