Kandilli önlerinde makine arızası yapan gemi kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kandilli önlerinde makine arızası yapan geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,, " İzmir'den Rusya'ya seyir halindeyken Kandilli önlerinde makinesi arızası yapan 114 metre boyundaki DUNE 2 isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-14 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye demirletildi." denildi.