Kandilli personeli Bozkurt'a destek için gitti - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın talimatıyla sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine destek için personel gönderildi.

Yoğun yağış sonrası Kastamonu, Bartın, Sinop'ta sel felaketi yaşandı. Dereler taştı, otomobiller sular altında kalırken, bir çok ağaç ve köprü yıkıldı. Dere yatağında yer alan bir çok bina çökerken, bölgede ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli'ye bağlı Kandilli Beldesinde, Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın talimatıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine destek için personel gönderildi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan büyük sel felaketi nedeniyle ihtiyaç duyulan cenaze hizmet aracı ile personellerimiz yardım için yola çıktılar. Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çalışmalarda görev yapan tüm personele kolaylıklar diliyoruz" denildi. - ZONGULDAK