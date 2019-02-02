Kandilli Rasathanesi Adana'daki Depremi Güncelledi
1 saat önce
Adana'da meydana gelen ve 4.6 olarak açıklanan depremin büyüklüğü ve yeri güncellendi.
Adana
'da meydana gelen ve 4.6 olarak açıklanan depremin büyüklüğü ve yeri güncellendi. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
'nden alınan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan
'da meydana gelen depremin üssünün Kozan
ilçesine bağlı Ayşehoca Mahallesi olduğu belirtildi. 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA
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Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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