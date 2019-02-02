Son Dakika Haberleri: Kandilli Rasathanesi Adana'daki Depremi Güncelledi

Kandilli Rasathanesi Adana'daki Depremi Güncelledi

1 saat önce

Adana'da meydana gelen ve 4.6 olarak açıklanan depremin büyüklüğü ve yeri güncellendi.

Kandilli Rasathanesi Adana'daki Depremi Güncelledi, System.String[]
Adana'da meydana gelen ve 4.6 olarak açıklanan depremin büyüklüğü ve yeri güncellendi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan'da meydana gelen depremin üssünün Kozan ilçesine bağlı Ayşehoca Mahallesi olduğu belirtildi. 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Deprem Araştırma Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi, Adana, Güncel
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