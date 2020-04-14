Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı - Son Dakika

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Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı
1 saat önce
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:50 Kaynak: AA
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