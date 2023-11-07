KANDİLLİ RASATHANESİ METEOROLOJİ LABORATUVARI BAŞKANI: ELİMİZDE HİÇ SU KALMAZSA, TASARRUF YAPACAK SU DA KALMAZ

İSTANBUL'UN içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların su seviyesi yüzde 17 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftaki yağışlar da barajlardaki su seviyesini yükseltmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, önümüzdeki dönemde İstanbul'da yağışlı havanın oluşacağını ancak, barajların doluluk oranına çok etkisi olmayacağını söyledi. Tek, "İstanbul için özellikle su tasarrufunun ivedi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hatta bunun en önemli uygulama metodu da zaten su kesintilerinin olması. Eğer elimizde hiç su kalmazsa, tasarruf yapacak su da kalmaz. Topluma bu suyu tasarruflu kullanma bilincinin aynı deprem korkusunda olduğu gibi enjekte edilmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların şehre düşmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi yüzde 17,3 seviyesine düştü. Geçtiğimiz hafta yağan yağmurda barajlardaki seviyenin yükselmesini sağlamadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, önümüzdeki dönemde İstanbul'da yağışlı havanın oluşacağını ancak, barajların doluluk oranına çok etkisi olmayacağını söyledi. İstanbul'da su tasarrufunun çok önemli olduğunu söyleyen Tek, su kesintileri yapılarak topluma tasarruf bilincinin aşılanması gerektiğini savundu.

"BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANINI ARTTIRABİLMESİ İÇİN YAĞIŞLARIN DEVAMININ GELMESİ LAZIM"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Geçtiğimiz hafta düşen 2 tane yağış var. O yağışlar günübirlik geçti. Özellikle Perşembe ve cumartesi günü İstanbul'a düşen yağışlar vardı. Pazar günü kuzeyden gelen bir sistem ile sıcaklıkları da düşürdü. Bizim Kandilli Rasathanesinde ölçtüğümüz değerler var. Perşembe günü yaklaşık 15 kilogram ve cumartesi günü de 16 kilogram civarında yağış düşmüş vaziyette. Bunların barajların doluluğuna elbette katkısı var ama 3-4 puan çıkaracak seviyelerde değil. Bu yağışların devamının gelmesi lazım barajlardaki doluluk oranını arttırabilmesi için. Yaz aylarından bu yana hatta geçtiğimiz İlkbahar'dan bu yana kurak bir süreçten geçiyoruz. Bu kurak süreç hala devam ediyor" diye konuştu.

"HAFTA SONU İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR"

Meteoroloji Mühendisi Tek, "İstanbul'a önümüzdeki günlerde düşecek yağışlar var. Özellikle çarşamba gecesi gelecek olan bir sistem var. Beraberinde yağışları düşürecek ve o sistem hızlı bir şekilde Karadeniz üzerinden yurdu terk edecek. Daha sonra hafta sonu bir yağışlı sistem geliyor. O yağışlı sistem genelde batı bölgeleri etkisi altına alacak. Marmara üzerinde Cumartesi ve pazar günü bölgenin üzerinde kalacak. Bu yağışların önceki yağışlardan daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz uzun yılların istatistiklerine baktığımızda, yağışların miktarı yaklaşık 70-80 kilogram civarında ortalama değerlerde ama şu ana kadar baktığımızda bizim bu noktada yaptığımız ölçümlerde düşen yağış miktarı 25-30 kilogram arasına kadar gelmiş durumda. Yani ortalama yağışın yaklaşık 4'te 1'i kadar bir yağış düşmüş durumda. Devam edecek yağışlarla birlikte ortalamaya daha fazla yaklaşacak ama bu barajlardaki doluluk oranını çok yüksek seviyelere çıkarmayacak" dedi.

"TASARRUFUN EN ÖNEMLİ UYGULAMA METODU SU KESİNTİSİ"

Adil Tek, "İstanbul için özellikle su tasarrufunun ivedi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hatta bunun en önemli uygulama metodu da zaten su kesintilerinin olması. Eğer elimizde hiç su kalmazsa, tasarruf yapacak su da kalmaz. Topluma bu suyu tasarruflu kullanma bilincinin aynı deprem korkusunda olduğu gibi enjekte edilmesi gerekiyor. Buna önemli olarak ihtiyaç var, kısa vadede yapılacak işler bunlar ama uzun vadede İstanbul hatta ülkemiz geneli için özellikle iklim krizi ile gelen kuraklıkla ilgili çarelerin düşünülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ZEMİNİN SUYA DOYMASI GEREKİYOR"

İstanbul'un aldığı yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranının düşmesini de değerlendiren Adil Tek, "Havadaki nemin azalması ve güneydeki akışlar fazlaydı. Onun için buharlaşma fazlalaşıyor. Zeminden de su çekiliyor. Aldığımız haberler zeminden de suyun çekildiği yönünde. Zemin suyu biriktirme yapıyor. Baraj seviyesini yukarı taşımıyor, önce alt seviyedeki suyun dolması gerekiyor, zeminin doyması gerekiyor. Yağışın bir kısmı oralara gitmiştir muhakkak. Ama tabi ki düşme miktarı önceki düşüşler kadar fazla değildir. Barajlara tabi ki bu yağışlardan dolayı su gitti. Ama bu su yeterli değil. Önümüzdeki dönemde yağacak yağışlar bu seviyeyi korumamıza yardım edecek en fazla. Bu seviyeleri çok yukarı taşımayacak" dedi.

"ARALIK VE OCAK AYLARINDA YAĞIŞLAR BİRAZ ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR"

"İstanbullu su sıkıntısı çeker mi" sorusunu yanıtlayan Tek, "Şuandaki yağış miktarlarına baktığımızda önümüzdeki 2 ay içerisinde, Aralık ve ocak aylarında yağışlar biraz ortalamanın üzerine çıkıyor. Aslında bu tahminleri biz sürekli yapıyoruz, takip ediyoruz. Bundan birkaç hafta önce aslında yağışların bu kadar olmayacağı gözüküyordu. Daha kurak bir dönemde geçeceğimiz gözüküyordu ama değişen koşullar yağışların biraz daha ortalamaya yaklaştığı ve zaman zaman da ortalamaların üzerine çıktığını işaret ediyor önümüzdeki aylar içerisinde. Bu bize kısa vade için biraz rahatlatıcı bir öngörü" İfadelerini kullandı.