Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin...
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Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
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