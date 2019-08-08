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Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin...

15 dakika önce

Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı
Kandilli Rasathanesi, Ali Pınar, Denizli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
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