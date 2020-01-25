Kandilli Rasathanesi'nde basın toplantısı - Prof. Dr. Ali Pınar / Dr. Doğan Kalafat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kandilli Rasathanesi'nde basın toplantısı - Prof. Dr. Ali Pınar / Dr. Doğan Kalafat - Son Dakika

Kandilli Rasathanesi'nde basın toplantısı - Prof. Dr. Ali Pınar / Dr. Doğan Kalafat

6 saat önce

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Pınar ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Pınar ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kandilli Rasathanesi'nde basın toplantısı - Prof. Dr. Ali Pınar / Dr. Doğan Kalafat

Kandilli Rasathanesi, Ali Pınar, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:17 Kaynak: AA
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