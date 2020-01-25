Kandilli Rasathanesi'nde basın toplantısı - Prof. Dr. Ali Pınar / Dr. Doğan Kalafat - Son Dakika

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Kandilli Rasathanesi'nde basın toplantısı - Prof. Dr. Ali Pınar / Dr. Doğan Kalafat
6 saat önce
Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Pınar ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:17 Kaynak: AA
Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Pınar ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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