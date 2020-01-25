Kandilli Rasathanesi'nde basın toplantısı - Prof. Dr. Ali Pınar / Dr. Doğan Kalafat - Son Dakika

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Pınar ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.