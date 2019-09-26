Son Dakika Haberleri: Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması
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Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması

23 dakika önce

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:47 Kaynak: AA
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