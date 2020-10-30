Kandilli Rasathanesi: "Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" - Son Dakika

Kandilli Rasathanesi: "Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor"

30.10.2020 18:57

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depremine ilişkin, "1 buçuk saatte 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depremine ilişkin, "1 buçuk saatte 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

"1 BUÇUK SAATTE 21 DEPREM KAYDETTİK"

Özener açıklamasında, "Derinliği yaklaşık 10-12 km olan sığ bir depremden bahsediyoruz. Öncelikle depremden dolayı hayatını kaybeden maalesef bazı vatandaşlar olduğunu duydum. Hem ülkeye, hem de tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz. 30-40 km'lik bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre tespit ediliyor. Normal bir deprem bu. Normal faylanma depremi. Şu ana kadar, depremden 1,5 saat sonraya kadar, 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" dedi.

"BİR SONRAKİNDE 60 CM'LİK DALGALARIN OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTE"

Ege Bölgesi'nin sismik olarak oldukça etkin bir bölge olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özener, "Dolayısıyla bu bölgede ana kara ve denizde deprem oldukça yoğun bir deprem aktivitesi oluyor. 2017 bodrum depreminden sonra tsunami meydana gelmişti. Bugün de tsunami meydana geldi. Bu tsunamiyle ilgili Akdeniz - Karadeniz bağlantılı denizlerde tsunami uyarı merkezi nöbetçi arkadaşlarım, deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere, ülkemizde bu konuda tsunami uyarı mesajını göndermiştir. Sosyal medyada dalga yüksekliklerini görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi farklı faylanma özelliklerine göre, farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Birinci çalışmada yaklaşık 30 cm'lik dalga yüksekliği, bir sonrakinde 60 cm'lik dalgaların olabileceği öngörülmekte" diye konuştu.

"HERKES SAKİN BİR ŞEKİLDE BOŞ BİR ALANDA BEKLESİN"

"Bizim vatandaşlardan özellikle istirhamımız, kıyı bölgelerindeyseniz deprem meydana geldiği zaman meraklı gözlerle denize bakmak yerine, kıyıdan uzaklaşmasıdır" diyen Özener, "İzmir'de trafik kilitlenmiş durumda onu açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde boş bir alanda beklesin. Şu an için kan anonsu, ihtiyacı yok. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, gereksiz trafiğe çıkıp yolları tıkamasınlar" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özener, vatandaşlardan panik yapmamalarını, sakin olmalarını rica ettiğini söyleyerek, "Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. İşinin ehli olmayan insanların binaların üzerine çıkmasına müsaade etmeyelim. Ekiplerimiz ilgili arkadaşlarımız gereken tüm faaliyetleri yapacaklar. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Onun dışında bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kandilli Rasathanesi: Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor
Kandilli Rasathanesi: Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor
Kandilli Rasathanesi: Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor
Kandilli Rasathanesi: Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor
Kandilli Rasathanesi: Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor

Deprem Araştırma Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi, Deprem, İzmir, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kandilli Rasathanesi: 'Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor' - Son Dakika


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