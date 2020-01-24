Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener (3) - Son Dakika

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener (3)
6 saat önce
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:47 Kaynak: AA
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