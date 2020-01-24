Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener (3) - Son Dakika

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener (3)

6 saat önce

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener (3)

Deprem Araştırma Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:47 Kaynak: AA
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