Son Dakika Haberleri: Kandilli uyardı: 20 yıldır böyle hareketlilik yaşanmadı, dikkatli olun
Son Dakika Ekonomi Haber

Kandilli uyardı: 20 yıldır böyle hareketlilik yaşanmadı, dikkatli olun

2 saat önce

İstanbul'da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklama yapıldı.

Kandilli uyardı: 20 yıldır böyle hareketlilik yaşanmadı, dikkatli olun, System.String[]

İstanbul'da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesi yaşanmadığı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Boğazici Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir
İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar Benzine 26 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 19:11:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kandilli uyardı: 20 yıldır böyle hareketlilik yaşanmadı, dikkatli olun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]