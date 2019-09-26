Kandilli uyardı: 20 yıldır böyle hareketlilik yaşanmadı, dikkatli olun
2 saat önce
İstanbul'da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklama yapıldı.
İstanbul'da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesi yaşanmadığı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:05
Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar Benzine 26 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak