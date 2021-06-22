Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan başarılı sporcuyu ağırladı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, lösemi hastalığını yenmesinin ardından başladığı halter sporunda başarılar elde eden 16 yaşındaki Ceren Akarsu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ı ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un haltercisi Ceren Akarsu Türkiye Halter Federasyonu tarafından 14-19 Haziran tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda koparmada 40, silkmede 53 kilogram, genel toplamda ise 93 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Çocukluğunda lösemi teşhisi konulan ve 10 yaşında bu hastalığı yenen Ceren ve babası Fethi Akarsu, Başkan Turan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Turan, "Gençlerimizin başarıları bizleri hem sevindiriyor hem de hemşehrimiz olması hasebiyle ziyadesiyle onurlandırıyor. Sporun hangi dalında olursa olsun çalışmaları ve gayretleri ile başarılara imza atan gençlerimizi tebrik ediyoruz. Kandıra Belediyesi olarak böyle azimli ve çalışkan gençlerimiz bizin baş tacımız." dedi.

Turan'a desteği ve hoş sohbeti için teşekkür eden genç halterci Ceren Akarsu, hem okul hem de spor hayatında başarılarını sürdürmek için çok çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Turan, tebrik ettiği genç sporcuya, Kocaelispor forması ve atkısı ve altın hediye etti.