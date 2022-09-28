Preveze Deniz Zaferi'ni su altında Türk bayrağı açarak kutladılar

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Gençlerin sıklıkla yüksekten suya atladığı bölgeyi merak ettiği için Kartalkaya bölgesinde dalış gerçekleştirdiğini aktaran Turan, "Preveze Deniz Zaferi'mizin yıl dönümüyle alakalı deniz altında Türk bayrağımızı dalgalandıralım istedik. Bu dalışımızı bu atmosferde yaptık." dedi.

Anan Turan ile Türkmen, daha sonra Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Kaynak: AA

Adnan Turan, su, Güncel, Son Dakika

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