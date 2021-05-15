Kandıra Belediye Başkanı Turan'dan hayvansever çocuğa köpek yavrusu sürprizi - Son Dakika

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, kendisinden köpek yavrusu isteyen ilkokul öğrencisini sürpriziyle sevindirdi.

Avdan Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Eymen Dikmen, sosyal medya aracılığıyla Kandıra Belediye Başkanı Turan'dan köpek yavrusu istedi.

Bunun üzerine Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sağlık kontrolleri ve aşıları yapılan bir köpek yavrusu aldı.

Dikmen'in evine sürpriz ziyaret gerçekleştiren Turan, çocuğa köpek yavrusunu vererek, onu sahiplenmesine vesile oldu.

Köpeği görünce sevinen Eymen, ona çok iyi bakacağını belirterek, Turan'a teşekkür etti.