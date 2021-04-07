Kandıra Belediyesi faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

Daha sonra yapılan oylamalarda, komisyon üyeleri belirlendi.

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile yapılacak protokol için Belediye Başkanı Turan'a yetki verilirken, gelir tarifesinin bazı kalemlerinin güncellenmesi, belediye eski mezarlık isminin değiştirilmesi, Çerçili Mahallesi'nde belediyeye ait taşocağının kiralanması hususları komisyonlara havale edildi.

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