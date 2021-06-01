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Kandıra Belediyesi Hizmet Binasında Eş Zamanlı Çalışma - Son Dakika

Kandıra Belediyesi Hizmet Binasında Eş Zamanlı Çalışma

01.06.2021 11:57
Kandıra Belediyesi Hizmet Binasında Eş Zamanlı Çalışma, System.String[]

Kandıra Belediyesi hizmet binası çalışmaları kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kandıra Belediyesi hizmet binası çalışmaları kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını üstlendiği proje büyük oranda tamamlandı. Hem bina içindeki hem de dışındaki çalışmaları eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

İMALATLAR SÜRÜYOR

Kandıra Belediye Hizmet Binası ikmal inşaatında, mekanik montaj traverten cephe kaplaması, alüminyum kompozit panel cephe kaplaması ve asansör holü mermer duvar kaplaması imalatları devam ediyor. Aynı şekilde, lineer asma tavan, kalsiyumsülfat özlü yükseltilmiş döşeme montajı, laminant kapı kanadı takılması ve giriş holü ışıklık çelik imalatları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

ÜÇ BLOK ŞEKLİNDE YAPILIYOR

Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek ve tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak.

MECLİS SALONU İKİNCİ KATTA OLACAK

Yapının zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.

13 BİN 893 METRE KARE KULLANIM ALANI

Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı belediye hizmet binalarından birisi olacak. Kandıra Belediyesi için inşa edilen yeni yapı da diğer hizmet alanları gibi modern bir bina olacak.

Kandıra Belediyesi Hizmet Binasında Eş Zamanlı Çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kandıra Belediyesi Hizmet Binasında Eş Zamanlı Çalışma - Son Dakika


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