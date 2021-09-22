Üye Girişi
Kandıra Belediyesi hizmet binasında peyzaj çalışması - Son Dakika

Kandıra Belediyesi hizmet binasında peyzaj çalışması

22.09.2021 10:15
Kandıra Belediyesi hizmet binasında peyzaj çalışması, System.String[]

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasında ekipler peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Kandıra Belediyesi yeni hizmet binası çalışmaları kapsamında peyzaj imalatları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen hizmet binasının kısa sürede açılarak Kandıralıların hizmetine sunulması planlanıyor. Hizmet binasının tamamlanmasıyla Kandıra Belediyesi birimlerinin tek merkezde hizmet vermesi sağlanacak.

BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Büyük oranda tamamlanan Kandıra Belediyesi yeni hizmet binası projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Hem bina içindeki hem de dışındaki çalışmaları eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, hummalı bir şekilde çalışıyor.

PEYZAJ İMALATLARI DEVAM EDİYOR

Kandıra Belediye Hizmet Binası ikmal inşaatında, bina çevre düzenleme ve peyzaj imalatları devam ediyor. Aynı şekilde, konferans salonu imalatları alüminyum doğrama montajları, modüler ofis bölme imalatları ve laminat parke yer döşeme kaplaması yapılması imalatları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

MÜLKİYETİ BÜYÜKŞEHİR'E AİT

Kandıra Akdurak Mahallesi'nde yapılan yeni belediye binası 491 ada 1 parselde inşa edildi. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait arazi üzerinde yapılan belediye hizmet binası toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

ÜÇ BLOK ŞEKLİNDE YAPILDI

Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek ve tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak.

MECLİS SALONU İKİNCİ KATTA OLACAK

Yapının zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.

13.893 METREKARE KULLANIM ALANI

Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı belediye hizmet binalarından birisi olacak. Kandıra Belediyesi için inşa edilen yeni yapı da diğer hizmet alanları gibi modern bir bina olacak.

Kandıra Belediyesi hizmet binasında peyzaj çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kandıra Belediyesi hizmet binasında peyzaj çalışması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümitcan Uygun'un yanında ölü bulunan Esra Hankulu soruşturmasında yeni gelişme! Kanlarında uyuşturucu tespit edildi 11:39 Ümitcan Uygun'un yanında ölü bulunan Esra Hankulu soruşturmasında yeni gelişme! Kanlarında uyuşturucu tespit edildi Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı 11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı 11:12 Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor 11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

Son Dakika Haberleri
11:41 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz         
11:08
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek         
10:31
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek         
10:25
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:59:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kandıra Belediyesi hizmet binasında peyzaj çalışması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement