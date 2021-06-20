Kandıra Bezi Ko-Mek ile Hayat Buluyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yaklaşık iki bin yıllık geçmişe sahip olan ancak, unutulmaya yüz tutan Kandıra Bezi'ne yeniden hayat veriyor. Geçtiğimiz dönemlerde KO-MEK, Kandıra kurs merkezinde bu amaç çerçevesinde "Kandıra Bezi Dokuma Branşı" açarak Kandıra Bezi dokumasını öğrenmek isteyen kursiyerlere bu imkanı sağlamış oldu.

TEZGAHLAR HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Kandıra Bezi Dokuma Branşı için yeni bir sınıf oluşturularak dokuma tezgahlarının yerleştirildiği Kandıra KO-MEK kurs merkezinde eğitimler yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Kandıra Bezi tezgahlarının kurulmasından itibaren hızlıca eğitimlere başlayan KO-MEK, unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel sanatı öğrenmek isteyen yüzlerce kursiyere eğitim verdi.

ÜRÜNLER DOĞAL VE PAMUK İPTEN

Branşın eğitmenleri de, makine kullanımı konusunda eğitimlerin verildiği KO-MEK'te ayrıca yine Kandıra bezinin olmazsa olmazlarından olan iplik detayı da gözden kaçırılmadı. Bezine doğalık ve terletmeme özelliğini veren pamuk ve keten karışımı ile üretilen iplikler kullanılarak, üretim için tezgahlara serilmeye devam ediliyor.

"KANDIRA BEZİ KIZLARIMIZIN ÇEYİZİNDE OLMAZSA OLMAZ"

Kandıra Bezi Dokuma Branşına katılan kursiyerlerden Ayla Büyük Bayrak; "Ben Kandıra'ya gelin olarak geldim. Eşimin evinde çok görüyordum ama dokumayı bilmiyordum. KO-MEK sayesinde Kandıra Bezi'ni dokuyarak çocuklarımızın çeyizini hazırlıyoruz. Eskiden olduğu gibi artık KO-MEK sayesinde Kandıralı kızlarımızın çeyizinde asırlık Kandıra Bezi ürünlerinden yapılmış ürünler süslüyor" diye ifade etti.

ÖĞRENMEK İÇİN İZMİTTEN KANDIRAYA GELİYOR

Kandıra Bezi Dokuma Kursuna İzmit'ten gelerek Kandıra'da eğitim alan Nesrin Yıldız Özer ise "Biz aslen Karadenizliyiz, bizim oralarda da bu bezden çok var ama ilgi duyduğum halde dokumayı öğrenememiştim. KO-MEK sayesinde dokumayı öğrendim. Kandıra Bezi Dokuması oldukça meşakkatli ama yine de seviyorum, bana psikoterapi gibi geliyor. " diyerek tüm ilgi duyanları KO-MEK'te Kandıra Bezi Dokuma kursuna davet etti.

ÖN KAYIT İÇİN GEÇ KALMAYIN

Önemli bir istihdam branşı da olan kursa, vatandaşların şimdiden yoğun ilgisi var. Kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar KO-MEK'in resmi internet sitesi olan www. komek. org adresi üzerinden işlemlerini yapabilir.