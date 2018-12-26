Kandıra'da 100 Çiftçiye 6 Bin Ceviz Fidanı

Köyden kente değil, kentten köye göçü hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkındırma projelerini sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında "Meyveciliği Geliştirme Projesi" başlatan Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çiftçilere %50 hibeli sertifikalı meyve fidanı dağıtıyor.

KANDIRALI ÇİFTÇİLERE FİDAN DESTEĞİ

Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında son dağıtım Kandıra ilçesinde yapıldı. Büyükşehir Kandıra Park ve Bahçeler şefliğinde yapılan dağıtıma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Kemalettin Er ve çiftçiler katıldı.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ

Törende kısa bir konuşma yapan Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yaptığımız en güzel projelerin başında çiftçiye yaptığımız yardımlar gelir. Bütün çiftçimize %50 hibeli ürün desteği veriyoruz. Yeni ihtiyaçlarınız olursa bize müracaat edin. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

%50 HİBELİ CEVİZ FİDANI

Konuşmaların ardından dağıtım töreni yapıldı. Kandıra'da 100 çiftçiye 6 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında yapılan dağıtımlarda çiftçiye yardımcı olacak yüzde 50 hibeli üç-onbeş gübresi de verildi.

ANALİZ VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Öte yandan ceviz dikimi yapılacak arazilerin ücretsiz toprak analizleri İZAYDAŞ laboratuvarında yapılıyor. Dikimi yapılan meyve bahçelerine ise Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri tarafından tarım danışmanlığı hizmeti veriliyor.

100 ARICIYA KAZAN DESTEĞİ

Fidan dağıtımı töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 100 arıcıya %50 hibeli bal süzme, ısıtma ve dinlendirme kazanı dağıtıldı.