Son Dakika Haberleri: Kandıra'da 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

Kandıra'da 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ahşap ev, bacadan çıktığı iddia edilen yangın sırasında çöktü.

Kandıra'da 2 Katlı Ahşap Ev Yandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ahşap ev, bacadan çıktığı iddia edilen yangın sırasında çöktü. Yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

?Kocaçalca Mahallesi'nde yaşayan Orhan Öz, öğle saatlerinde bahçede çalışırken oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Bacadan çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı sardı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çatı çöktü. Yangına ilk müdahale bölgeye yakın olan Akçaova Mahallesi Muhtarı Remzi Yüce'nin getirdiği 'Gönüllü İtfaiye' aracıyla yapıldı. Gönüllü İtfaiyeci Remzi Yüce, Kandıra ilçe merkezine 22 kilometre mesafede olan mahalleye itfaiye ekipleri ulaşana kadar yangının yakın binalara sıçramasını engelledi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca  İzmit'ten de takviye ekipler yönlendirildi. Ayrıca bölgedeki iş makinesiyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü. 2 katlı ahşap bina tamamen çöktü. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:01 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kocaeli, Kandıra, Güncel
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