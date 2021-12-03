Kandıra'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kandıra Belediyesi desteğiyle Kandıra Tek Çatı Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde başlayan yürüyüş, Kandıra Belediyesi çay bahçesinde sona erdi.

Dernek üyeleri, burada Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan tarafından karşılandı.

Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün eksikliklerin sorgulanması adına önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engellilere yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Engellilerin insan hakları için bir gün değil, her gün çalışan bizler; engelliler için eşit yurttaşlık temelinde erişilebilir bir yaşam istiyoruz." dedi.

Programa, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü, Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, Kandıra Tek Çatı Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, öğrenciler, engelli bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.