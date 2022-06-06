Pınarlı Mahallesi'nde ise istifa eden azaların yerine Resul Karaca, Nafiz Dursun, Nazmi Şengün ve İsmet Oruç seçildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kandıra'da 3 mahallede muhtarlık ve aza seçimleri yapıldı - Son Dakika

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