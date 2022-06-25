İstanbul 'a yakınlığı nedeniyle günübirlik tatilcilerin uğrak noktası, Karadeniz kıyısındaki Kandıra'da, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlık tarafından karar alındı. Kandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından, olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle Bağırganlı, Seyrek, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.

Kaynak: DHA

Karadeniz, İstanbul, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kandıra'da 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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