Kandıra'da 800 bin liralık arsa dolandırıcılığını tapu memuru ortaya çıkardı - Son Dakika

Kandıra'da 800 bin liralık arsa dolandırıcılığını tapu memuru ortaya çıkardı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 800 bin lira değerindeki denize yakın bir arsanın yasa dışı satışı, tapu memurunun olayı fark etmesi sonucu ortaya çıkarıldı.

Kandıra'da 800 bin liralık arsa dolandırıcılığını tapu memuru ortaya çıkardı, System.String[]

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 800 bin lira değerindeki denize yakın bir arsanın yasa dışı satışı, tapu memurunun olayı fark etmesi sonucu ortaya çıkarıldı.

Olay, Kandıra ilçesinde 10 Ağustos günü meydana geldi. Yaklaşık değeri 800 bin lira olan, 657 metrekare büyüklüğünde, denize yakın bir arsanın satışı için Kandıra Tapu Müdürlüğü'ne gelen N.B ve arsayı şirket adına almak isteyen henüz ismi öğrenilemeyen kişi işlem yapmak istedi. Müdürlükte yapılan incelemede arsa sahibi 80 yaşındaki M.G.'nin ikamet adresi Kandıra olmasına rağmen vekaletin Kastamonu'dan verildiği, ayrıca tapudaki fotoğraf ile vekalet fotoğrafında farklılık olması tapu memurunun dikkatini çekti. Yapılan incelemede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Noterler Birliği arasındaki sistemde vekaletin gerçek ve resmi olduğu tespit edildi. Buna rağmen memur Kastamonu'daki Noter Başkatibini ulaşarak vekaletin teyidini aldı.

'GAYRİMENKUL SAHİBİ NEDEN GELMEDİ?'Tapu Müdürlüğü'nde yapılan işlemler sırasında memur, gayrimenkul sahibinin neden kendisinin gelmediğini sorunca Kastamonu'daki kızının yanında kaldığı ve damadı olduğu iddia edilen Serdar isimli kişinin yanında vekaletin verildiğini söylediler. TKGM ile Nüfus müdürlükleri arasındaki sistemde yapılan sorgulamada arazi sahibinin Serdar isimli bir damadının olmadığı ve Kastamonu'da oturan bir kızının bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine tapu memuru, polisi arayarak Kandıra'da yaşayan arazi sahibi M.G ve kızına ulaştılar. Yapılan araştırmada M.G'nin ve kızının kimseye vekalet vermedikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların noterden aldıkları vekaletin sahte nüfus cüzdanıyla ve dublör kullanarak aldığı tespit edildi. 'HEMEN TAPUDAN AYRILDILAR'

Tapuda işlemlerin uzaması nedeniyle durumdan şüphelenen sahte vekil N.B ve arsayı şirket adına almak isteyen henüz ismi öğrenilemeyen kişi tapudan ayrıldı. Polis, tapudan kaçan şahısların kimliklerini tespit edip durumu Kandıra Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi.


Kastamonu, Kandıra, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kandıra'da 800 bin liralık arsa dolandırıcılığını tapu memuru ortaya çıkardı - Son Dakika

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