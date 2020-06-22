Kandıra'da arabada sinema keyfi yaşandı - Son Dakika

Kandıra'da arabada sinema keyfi yaşandı

Büyükşehir'in hayata geçirdiği 'Arabada Sinema' etkinliği bu kez Kandıra'da gerçekleşirken alanı dolduran vatandaşlar keyifli bir yaz akşamı yaşadı

Kandıra'da arabada sinema keyfi yaşandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen 'Arabada Sinema' etkinliği "7. Koğuştaki Mucize" filmi ile Kandıra'da gerçekleştirildi. Kandıra Kapalı Pazar alanı yanındaki otoparkta gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar arabalarından film izleme keyfini yaşadı. 'Arabada Sinema' etkinliklerinin bir diğer ayağı 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Başiskele sahil yeni açık otoparkında gerçekleşecek.

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından alana alınan arabalar, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı. Kandıralı vatandaşların keyifli bir yaz akşamı yaşadığı etkinliğe, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve yardımcısı Mustafa Dursun'un da katıldı. 'Arabada Sinema' etkinliğine aileleriyle ve arkadaşlarıyla gelen Kandıralılar, açık havada "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi. 2 saat soluksuz izlenen film, dramatik sahneleriyle izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN VİDEOLU MESAJ

Film öncesi izleyicilere Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın görüntülü mesajı yayınlandı. Alanı dolduran vatandaşlara keyifli seyirler dileyen Başkan Büyükakın, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte uyulması gereken kuralları hatırlattı. Başkan Büyükakın, "Bu zor günlerin ardından sevdiklerinizle beraber film izlemenin keyfini yaşayabilmeniz için Büyükşehir Belediyesi olarak araçta sinema etkinliği düzenledik" diyerek keyifli seyirler diledi.

FİLMİN SESİ RADYODAN 101.50 FREKANSINDAN DİNLENDİ

Kandıra Kapalı Pazar alanı yanındaki otoparka açık havada kurulan dev ekrandan arabalarıyla alana gelen vatandaşlar, 7. Koğuştaki Mucize isimli sinema filmini izledi. Etkinlikte vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinledi. Filmi izlemek için gelenlere ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ve su ikramında bulunuldu. Etkinlikte arabalar arasında da sosyal mesafe kuralına uyularak vatandaşların kurallar çerçevesinde bir sosyal aktivitede buluşması ve keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

Kandıra, Mucize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:38 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kandıra'da arabada sinema keyfi yaşandı - Son Dakika

Son Dakika

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha 17 yaşındaki genç kız, ünlü aktörün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı         
11:45
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti         
11:37
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü         
11:30
22-28 Haziran haftalık burç yorumları 22-28 Haziran haftalık burç yorumları         
11:29
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede         
11:24
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı         
11:15
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:09
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var         
11:06
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti         
10:56
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti         
10:54
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu         
10:54
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi         
10:51
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor         
10:49
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
10:40
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı         
10:39
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek         
10:37
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik         
10:37
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı         
10:31
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı         
10:23
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası         
10:21
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor         
10:11
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı         
10:04
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı         
10:00
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar         
09:50
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu         
09:48
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması         
09:44
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı         
09:36
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak         
09:35
İngiliz futbolcunun tek gecelik ilişki yaşadığı eskort modelden bebeği oldu İngiliz futbolcunun tek gecelik ilişki yaşadığı eskort modelden bebeği oldu         
09:31
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 11:52:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kandıra'da arabada sinema keyfi yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei