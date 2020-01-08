Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı - Son Dakika
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Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çöktü.

Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çöktü. Çökmenin yaşandığı bölgede kalan hafif ticari aracın sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Dün gece, Kandıra Kocakakaymazlar Mahallesi'ni Ocaklar Mahallesi'ne bağlayan yolda yaşanan heyelan sonucu yolun bazı bölümlerinde çöktü meydana geldi. O sırada yoldan geçmekte olan bir hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı. Adeta depremi andıran görüntüler oluşurken, yol kat kat parçalara bölündü. Yaklaşık 100 metrelik kısımda yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapatılırken, trafik akışı alternatif yollardan sağlandı. Yetkililer, yolun çöktüğü bölgede taş duvar çalışması yapıldığını, yolun kullanılmaz hale geldiğini belirtti. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyaz Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan bugün yolun çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.


Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
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