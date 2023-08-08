Kandıra'da boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak isterken kaybolan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kandıra'da boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak isterken kaybolan kişi hayatını kaybetti

08.08.2023 15:17

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kadını kurtarmak için denize giren bir kişi, suda kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan kadın ve oğlu sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ancak yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Sakarya'ya gönderildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını oğluyla kurtarmak isterken suda kaybolan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Reşat M. (51), dün oğluyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Tuzağzı sahiline gitti.
Plajda otururken boğulma tehlikesi geçiren kadına yardım etmek için oğluyla denize giren Reşat M, bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine hızla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Reşat M'nin oğlu ile biri kadın 2 kişiyi sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denizde arama çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Reşat M'nin cansız bedenine ulaştı. Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Reşat M'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sakarya'ya gönderildi.
Bir hafta önce emekli olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Reşat M'nin cenazesi, Çark Sanayi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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Serdivan, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kandıra'da boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak isterken kaybolan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kandıra'da boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak isterken kaybolan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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