Kandıra'da buzlanmayla mücadele - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, yağan karın ardından başlatılan buzlanmaya mücadele çalışmaları devam ediyor

Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında, ana arterlerde sorun yaşanmadan yolculuk yapılmasına imkan sağladı.

Kent merkezi ve devamında civar mahalle yolları ile mahalle içlerinde kar küreme çalışmasına devam eden ekipler, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 10 dereceleri görmesi ve yoğun buzlanma görülmesi üzerine çalışmalarına buzla mücadeleye ağırlık vererek devam ediyor.

Karla mücadele ve buzlanma çalışmaları hakkında bilgi veren Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Kar ve buzlanma ile mücadelede iş makinelerinin yanında insan gücüyle de yoğun mesai sarf edildiğini aktaran Turan, "Vatandaşımızın rahatı için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İş makinelerimiz Kandıra'nın dört bir yanında çalışıyor. Özellikle iş makinelerinin giremediği merdiven, kaldırım gibi yerlerde tuzlama ve insan gücü ile buzla mücadelemiz sürüyor. Hava şartlarına göre çalışmaya devam edeceğiz. " dedi.