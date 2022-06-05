Kandıra'da çevre farkındalığı için pedal çevirdiler - Son Dakika
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Kandıra'da çevre farkındalığı için pedal çevirdiler

05.06.2022 13:09
Kandıra'da çevre farkındalığı için pedal çevirdiler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kandıra Belediyesi yeni hizmet binası önünden bisiklet sürmeye başlayan Kandıra Bisiklet ve Koşu Grubu ile protokol üyeleri, çarşıdan geçerek Namazgah ve eski İzmit yolu üzerinden Şahin Tepesi'ne kadar pedal çevirdi. Katılımcılar, tur boyunca yol kenarındaki çöpleri de topladı.

Etkinlik sonunda toplanan atıklar, Kandıra Belediyesince alındı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş, etkinliği çevre dostu bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak adına düzenlediklerini söyledi.

Bugün trafiğin şehirlerdeki en büyük sorunlardan olduğuna dikkati çeken Güneş, "Esnafımızın yüzde 30'u işe bisikletle gitse trafik sorununun kalmayacağını düşünüyorum. Ayrıca, bisiklet diğer ulaşım araçları gibi sera gazı salınımı yapmıyor. O yüzden yaşanabilir dünya için herkesin bisiklet kullanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Etkinliğe, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, Kandıra Bisiklet ve Koşu Grubu Başkanı Recep Seyhan, bisiklet tutkunları ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

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