Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi son anda kurtarıldı - Son Dakika

Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi son anda kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için denize giren 1 kişi boğulurken, son anda kayalıkla çıkmayı başaran bir kişi ise Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için denize giren 1 kişi boğulurken, son anda kayalıkla çıkmayı başaran bir kişi ise Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.

Olay, dün 15.20 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Seyrek Mahallesi Palamar sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altar A. (36) ve Onur C. (39) Palamar mevkisinde denize girdi. Cankurtaran bulunmayan sahilde yüzmeye başlayan iki kişi, dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Onur C. dalgaların arasında bir süre sonra kaybolurken, Altar A. ise sahildeki kayalıkların üzerine çıkarak kurtuldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvelik Komutanlığı helikopteri sevk edildi. Dalgalar arasında kaybolan Onur C., cankurtaran ekiplerince bulunarak sahile çıkarıldı. Sığındığı kayalıklarda mahsur kalan Altar A. ise olay yerine gelen Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı. Kurtarma anı Sahil Güvenlik personeli tarafından görüntülendi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslardan Onur C, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Cankurtaran, Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi son anda kurtarıldı - Son Dakika
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