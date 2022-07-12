Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Sakarya 'nın Akyazı ilçesinden Kandıra'nın Cebeci Plajı'na gelen Taha Yasin Hacısüleymanoğlu ve Yunus Çakır, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerince 2 arkadaştan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kandıra'da denize giren Taha boğuldu, arkadaşı Yunus kayıp - Son Dakika

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