Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kandıra'da depoda çıkan yangında kovanlar zarar gördü - Son Dakika

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