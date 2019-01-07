Kandıra'da Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar bugün bir gün süreyle tatil edildi.
İlçe merkezi ile köy yollarının trafiğe açık olduğu öğrenilirken, gün içerisinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:11 Kaynak: AA
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