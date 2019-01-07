Son Dakika Haberleri: Kandıra'da Eğitime Kar Tatili

Kandıra'da Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kandıra'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar bugün bir gün süreyle tatil edildi.

İlçe merkezi ile köy yollarının trafiğe açık olduğu öğrenilirken, gün içerisinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Kocaeli, Kandıra, Güncel
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