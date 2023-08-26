Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bölgeye gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin 9 yaşındaki kızı, kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'dan, Kandıra ilçesinin Hediyeli Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin kız çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.A'nın, yaşamını yitirdiğini belirledi.
S.A'nin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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