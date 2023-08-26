Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi
Son Güncelleme: 26.08.2023 09:50

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde mevsimlik tarım işçisi ailenin çadırında kalan 9 yaşındaki kız çocuğu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bölgeye gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin 9 yaşındaki kızı, kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ÇADIRDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Şanlıurfa'dan, Kandıra ilçesinin Hediyeli Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin kız çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.A'nın, yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

S.A'nin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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