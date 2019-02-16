Son Dakika Haberleri: Kandıra'da Gemi, Karaya Oturdu

Kandıra'da Gemi, Karaya Oturdu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu.

Kandıra'da Gemi, Karaya Oturdu, System.String[]
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin personeli kıyıya çıkarıldı.

Kandıra açıklarında rüzgar etkili olurken, saat 03.00 sıralarında bir geminin sahile sürüklendiği ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirilirken, Litvanya bandıralı kuru yük gemisi, Babalı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında karaya oturdu. Gemide bulunan personel kurtarılarak kıyaya çıkarıldı. Geminin daha sonra yapılacak çalışma ile bulunduğu alandan kurtarılacağı bildirdi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:47 Kaynak: DHA

Kocaeli, Kandıra, Güncel
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