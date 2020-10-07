Kandıra'da güzel havanın keyfini denizde yaşadılar - Son Dakika

KOCAELİ'nin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin keyfini çıkaranlar denize girdi.

Kandıra'da, Ekim ayında yazdan kalma günlerin tadı çıkarılıyor. Kandıra Kerpe'de hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşırken, güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler denize girdi. Hava sıcaklıklarının düşmemesi nedeniyle tatillerini uzattıklarını söyleyenler, bu durumdan duydukları mutlu olduklarını dile getirdi. İstanbul 'dan tatile gelen Leyla Bişilir, "Ekim ayında denize girmek çok güzel bir duygu. İstanbul'a yakın oluşu da büyük avantaj. Müsait olduğumuz her an denize girmek için gelebiliyoruz. Karadeniz olduğu için suyunun soğuk olmasını bekliyorduk ama bu sene gayet şanslıyız hava çok sıcak, su ısısı da yüksek tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi."GEÇEN SENE EKİM AYINDA MONTLARLA GEZMİŞTİK"Geçen sene ekim ayında Kandıra'ya geldiklerinde montlarla gezdiklerini belirten Süleyman Eren , "İstanbul'dan geliyoruz. Haziranda geldik, ağustos ayında geldik bu da final olsun dedik. Havalar bu sene çok sıcak, ekim ayında denize girebilmek bizim için şans. Geçen sene de gelmiştik ama geçen sene ekim ayında hava çok soğuktu denize girememiştik. Hatta montlarla gezmiştik bu sahillerde. Bu sene şanslıyız birkaç gün kaçamak yapmak istedik çocuklarımızla. Hava şartları bu şekilde devam ederse haftaya bir daha gelebilirim. Hava sıcaklığı ve deniz sıcaklığı çok güzel, Karadeniz olmasına rağmen ısı çok yüksek.ö diye konuştu."GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"

Hava sıcaklıklarının yüksek olmasını değerlendirerek denize geldiklerini söyleyen Hülya Demirol ise, "Bu güzel havayı değerlendirmek istedik, deniz suyu sıcaklığı da çok iyi. Geçen sene ve daha önceki senelerde hava ekim ayının başında çok soğuk oluyordu. Bu sene havanın bu kadar iyi olmasına şaşırdım açıkçası" dedi.