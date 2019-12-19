Kandıra'da hizmetler vatandaşları mutlu ediyor - Son Dakika

Kandıra'da Belediye Başkanı Adnan Turan, çalışmalarını AK Parti Kandıra teşkilatıyla koordineli bir şekilde sürdürüyor.



Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilatı ile koordineli bir şekilde ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarla sürekli olarak bir araya gelen Turan, Ölmez ile koordineli çalışmalar yürütüyor. Daha fazla vatandaşa ulaşarak problem, istek ve önerilerini dinlemeyi hedefleyen Turan ve Ölmez, sürekli olarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Yapılan koordineli çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Turan ve Ölmez'e teşekkür etti. - KOCAELİ