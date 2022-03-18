Kandıra'da iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kandıra'da iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi

18.03.2022 12:11
Kandıra'da iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi

Kandıra Ziraat Odası tarafından iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi.

Kandıra Ziraat Odası tarafından iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi.

Oda binasından düzenlenen kursta katılımcılara, tarımda kullanılan iş makineleri konusunda teorik bilgi verildi. Uygulamalı eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere belgeleri verilecek.

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, gazetecilere, çiftçilere yönelik eğitiminin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Amaçlarının tarımda kaliteyi artırmak olduğunu ifade eden Çetin, "Üreticilerimizin alacakları belgeyle ilçede ya da ilçe dışında çalışabilmelerinin önünü açmış bulunmaktayız. İş makinesi kullanılması için belge almaları zorunludur. Kurs, bu nedenle operatör belgesi olmayan çiftçilerimizin herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmamaları açısından önemlidir. Bunun dışında teorik ve pratik eğitim alan çiftçi kursiyerlerimiz bilinçli olarak hasat yapmış olacaklar. Bu durumda dane ve sap kaybının en az inmesini sağlayacağından milli ekonomiye katkıda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Beyşehir'de çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı Beyşehir'de çiftçilere katı ve sıvı gübreler tanıtıldı Çay üreticileri yeni çay sezonu öncesi taleplerini sıraladı Çay üreticileri yeni çay sezonu öncesi taleplerini sıraladı

Ziraat Odası, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kandıra'da iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 İstanbul'da eksper tuzağı! Hasarsız diye satın aldığı otomobilin başına gelenleri başka eksper ortaya çıkardı
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:19:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kandıra'da iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement