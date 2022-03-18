Kandıra'da iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi - Son Dakika

Kandıra Ziraat Odası tarafından iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi.

Oda binasından düzenlenen kursta katılımcılara, tarımda kullanılan iş makineleri konusunda teorik bilgi verildi. Uygulamalı eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere belgeleri verilecek.

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, gazetecilere, çiftçilere yönelik eğitiminin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Amaçlarının tarımda kaliteyi artırmak olduğunu ifade eden Çetin, "Üreticilerimizin alacakları belgeyle ilçede ya da ilçe dışında çalışabilmelerinin önünü açmış bulunmaktayız. İş makinesi kullanılması için belge almaları zorunludur. Kurs, bu nedenle operatör belgesi olmayan çiftçilerimizin herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmamaları açısından önemlidir. Bunun dışında teorik ve pratik eğitim alan çiftçi kursiyerlerimiz bilinçli olarak hasat yapmış olacaklar. Bu durumda dane ve sap kaybının en az inmesini sağlayacağından milli ekonomiye katkıda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.