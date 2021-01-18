Kandıra'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kandıra merkez ve mahallelerinde ana arterler başta olmak üzere, civar mahalle ve mevkilerde kar küreme, tuzlama çalışması aralıksız sürüyor.

Greyder ve iş makineleri ile yollar açılırken, bir yandan da buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışmaları yapıldı.

Kandıra Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de destek verdiği karla mücadele çalışmalarında kar küreme araçları ve iş makineleri ile sorunlu bölgelere müdahale edildi.

Ekipler, 96 mahalle ve 325 mevkide çalışmalarını sürdürüyor.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, günlerdir süren kuraklığın ardından kar yağmasının çok sevindirici bir durum olduğunu belirtti.

Karın bir rahmet ve bereket olduğunu vurgulayan Turan, "Kandıra Belediyesi olarak rahmetin zahmete dönüşmemesi için tüm ekip ve iş makinelerimizle gece gündüz hemşehrilerimizin rahatı ve huzuru için sahadayız. Greyderlerimiz, tuzlama traktörlerimiz, kepçelerimiz ve iş makinelerimiz ana arterleri açık tutmak için sabahlara kadar çalıştı. Vatandaşımızın rahatı ve huzuru için her türlü önlemi aldık ve almaya devam edeceğiz." dedi.