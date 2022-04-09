Kandıra'da mahalle iftarı düzenlendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Akbal Mahallesi Muhtarlığınca hayırseverlerin katkılarıyla iftar programı düzenlendi.

Akbal Mahallesi Camisi avlusunda gerçekleştirilen iftar programına, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle sakinleri ve çevre mahallelerden vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, caminin etrafında kurulan iftar masalarında oruçlarını açıp dua etti.

Muhtar Nazmi Akın, ramazanlarda mahalle iftarı vermenin asırlık bir gelenek olduğunu söyledi.

Salgın döneminde ara verdikleri bu geleneği 2 yıl sonra yeniden devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Akın, "Her kesimden yüzlerce hemşerilerimizle birlikte oruç açmanın huzurunu, bereketini yaşıyoruz. Allah bu günleri aratmasın." dedi.???????