Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

6 saat önce

KOCAELİ'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

KOCAELİ'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kandıra'da tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 7 kişi, ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 kişi bugün adliyeye sevk edilirken şüphelilerden M.A., A.D., C.O. ve T.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:43 Kaynak: DHA
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