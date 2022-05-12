Kandıra'da üniversite öğrencileri Sarısu sahilini temizledi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üniversite öğrencileri Sarısu sahilini temizledi.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri, proje ödevleri olan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak Sarısu sahilinde çevreye atılan çöpleri topladı.

Çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen çöp toplama etkinliğine, 2. sınıf öğrencileri Samet Balandız, Cebrail Yarıcı, Rabia Ekmekçi, Kevser Alaylıoğlu, Serhat Babat, Önder Maraz, Aleyna Nur Ergün, Hamide Aktaş katıldı.

Öğrenciler ve belediye personeli ellerinde çöp toplama kıskaçlarıyla çevreden topladıkları ve vasıflarına göre ayırdıkları çöpleri poşetleyerek Kandıra Belediyesine ait çöp taksiye aktardı.

Çöpler, daha sonra Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye aracıyla teslim edilmesi gereken birimlere götürüldü.