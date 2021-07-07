Kandıra'da Üstyapı Çalışmaları Yapılıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında nüfusu artan ilimizin önemli turizm lokasyonlarından Kandıra ilçesinde üstyapı çalışmaları tüm hızıyla yapılıyor. Köy yollarında yol bakımı, terasman ve asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Seyrek Plajı'nda da parke yapımı öncesi terasman çalışmasına başlandı. Kerpe'de parke bordür, yağmur oluğu çalışması tamamlandı. Üğümce, Teksen, Çakmaklar ve Gocaaydın köylerinde ise üstyapı çalışmaları yapılıyor.

SEYREK'TE PARKE YOL

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimizin turizm merkezlerinden Kandıra ilçesinde köylere ve plajlara ulaşımın sağlandığı yollarda, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Seyrek plajına yapılacak 300 metre uzunluğunda parke yol için çalışmalar devam ederken Kerpe sahilinde parke bordür ve yağmur oluğu çalışması tamamlandı.

KÖY YOLLARINDA ASFALTLAMA VE TERASMAN ÇALIŞMALARI

Kandıra ilçesi Teksen ve Çakmaklar Mahallelerini birbirine bağlayan yolda bakım yapılarak terasman çalışması yapıldı. Üğümce Mahallesi Karacalar mevkiinde 670 metre uzunluğundaki yolda asfalt serimini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 850 metre uzunluğunda Üğümce Mahallesi Goncaaydın Mahallesi arası yolda asfalt serimi öncesi plent miks temel serimi yaparak yolu asfalta hazırlıyor. Kandıra köy yollarında güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yoğun bir şekilde üstyapı çalışmaları yapımına devam ediyor.