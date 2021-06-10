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Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu - Son Dakika

Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu

10.06.2021 10:15
Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, av yasağı döneminde yakalanan 3 ton kalkana el konuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, av yasağı döneminde yakalanan 3 ton kalkana el konuldu.

Kefken Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılara yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde, yasak dönemde olmasına rağmen avlanan yaklaşık 3 ton kalkana el konuldu.

Konuyla ilgili Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçilirken, kaçak av yapan balıkçılara idari para cezası uygulandı.

Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu

Av Yasağı, Hisarcık, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu - Son Dakika


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