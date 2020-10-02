Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı - Son Dakika

Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı

KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde yazlık evlerinde oturanlar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine dönmedi.

Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde yazlık evlerinde oturanlar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine dönmedi. Kandıra'nın sakin olduğunu ve daha az temas sağladıklarını belirten vatandaşlar, pandemi süreci bitene kadar yazlık evlerinde kalacaklarını söyledi.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ve plajları nedeniyle yaz mevsiminde tatilci akınına uğrayan Kandıra ilçesinde bulunan yazlık evlerine gelen kişilerden bazıları, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artış göstermesi nedeniyle evlerine dönmedi. Bulundukları şehirlerin kalabalıklarından kaçarak Kandıra'ya geldiklerini ve burada daha az insanla temas kurdukları için kendilerini daha güvende hissettiklerini belirten vatandaşlar, pandemi süreci bitene kadar Kandıra'daki yazlık evlerinde kalacaklarını söyledi.

Eşiyle beraber mart ayından beri Kerpe'de bulunan yazlık evinde yaşadıklarını ifade eden Gülten Kolçak, "Biz koronavirüs salgını başladığı anda ilk ölümün yaşanmasının hemen ardından her şeyimizi toparladık ve buraya geldik. O tarihten itibaren de buradayız. Bu kış da kalmayı düşünüyoruz. Her türlü yiyeceğimizi ve sularımızı stokladık. Odunları ve sobamızı da hazırladık her şeyimiz hazır ve burada kalacağız. Adapazarı'nda yaşıyoruz ve pandemi bitene kadar dönme niyetinde değiliz. Burada yazlık evimizde yaşayacağız. Kışın burası çok kalabalık olmuyor. Biz koronavirüs sürecinde burada çok rahat ettik, şehirde yaşıyor olsaydık bu kadar rahat olamazdık." dedi. 'SAĞLIĞIMIZI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN HEP BURADAYIZ'Kentlerde kalabalık bir yaşam yerine yazlık evlerinde yaşamayı tercih ettiklerini ifade eden Zerrin Evin, "Mart başında yazlık evimize geldik, o tarihten beri de burada izole bir şekilde yaşıyoruz. Çok özel durumlarımız olduğu zaman gidip geldik ama genelde hep buradayız. Sağlığımızı düşündüğümüz için hep buradayız, gitmeyi de düşünmüyoruz. Şehirde insanların aldığı tedbirler o kadar zayıf ki gitmeye korkuyoruz. Burada çok daha az insan var, fazla temas etmiyoruz, yaklaşmıyoruz birbirimize. Hafta sonu çarşı merkezi kalabalık olduğu için dışarıya bile çıkmıyoruz" diye konuştu.

Eşiyle birlikte pandemi sürecini yazlık evinde geçiren Ömer Evin ise, "Adapazarı'nda insan yoğunluğu çok fazla olduğu için oraya geri dönmek istemiyoruz. Kandıra'da yaşam çok güzel gidiyor. Sabah erken saatlerde yürüyüşe çıkıyoruz bazen denize giriyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla burada kışın kalacak insan sayısı arttı." dedi.


- Kocaeli
Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı
Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı
Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı
Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı
Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı
Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı
Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı
Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı

Adapazarı, Karadeniz, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 08:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kandıra'da yazlıkçılar evlerinde kaldı - Son Dakika

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