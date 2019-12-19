Kandıra'da yılbaşı öncesi hindiler tükendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kandıra'da yılbaşı öncesi hindiler tükendi - Son Dakika

Kandıra'da yılbaşı öncesi hindiler tükendi

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı.

Kandıra'da yılbaşı öncesi hindiler tükendi, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Ağırlığına göre fiyatlarının 120 ile 250 lira arasında değişen hindilerin tükendiğini belirten üreticiler, gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Kandıra'da çiftlik ile köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve orijinal adı 'Amerikan bronzu' olan siyah hindilere yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Ürettikleri hindilerin neredeyse tamamının yılbaşına kısa bir süre kala tükendiğini belirten üreticiler, satışlardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin her yerinden talep olduğunu ve en çok ilginin tatil bölgelerinde bulunan restoran ve otellerden geldiğini söyleyen hindi üreticisi İsmail Turan, "Biz 4 kuşaktır bu işin içindeyiz. Hindi üreticiliği bize dedemizden kalan bir meslek, yıllardan beri bu işin içerisindeyiz. Bu sene yaklaşık 2 bin adet hindi ürettik, şu an elimizdeki hindiler neredeyse bitti. Yılbaşının yaklaşmasıyla talepleri karşılayamaz hale geldik." dedi.

120 İLE 250 LİRA ARASINDA SATILDI

Kandıra hindisinin doğal olmasından dolayı ilgi gördüğünü ifade eden İsmail Turan, şöyle konuştu:

"Zaman geçtikçe hindi bakımının zahmeti arttı, masrafı arttı diye üretim sayısı biraz olsun düşmüştü ama bu sene yine sayı arttı. Bizim elimizde 2 bin civarı hindi vardı, hiçbiri kalmadı. Kandıra hindisi doğal beslendiği için daha çok ilgi görüyor. Kandıra'nın havası, suyu, hayvanın beslenmesi doğal olduğu için eti lezzetli oluyor. Böyle olunca da oteller ve restoranlar menülerinde Kandıra hindisini tercih ediyor. Türkiye'nin çoğu yerinden sipariş var. Özellikle Antalya ve İstanbul'dan çok talep aldık. Kilosu 35 ile 40 lira arasında satılıyor. Bir hindi kilosuna bağlı olarak 120 ile 250 lira arasında alıcı buldu."

Görüntü Dökümü

-Pazarda bulunan hindilerden görüntü

-Hindi üreticileriyle röportaj

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),


Türkiye, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvercinlerini öldüren atmacaya tuzak kurdu, "Adamı böyle yakalarlar" dedi
Acı gerçeğin ardından Türk futbolunun kurtuluş reçetesini duyurdu Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Siirt'te 11,2 milyon varillik petrol yatağı bulundu

Son Dakika Haberleri
16:26 Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:25 DEMET AKALIN'IN EVİNE HACZE GİDEN ZABIT KATİBİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ - Son Dakika
16:24 Öğrenciler kuş ve kedileri sıcak yuvaya kavuşturdu - Son Dakika
16:20 ADYÜ'de flüt ve piyano resitali - Son Dakika
16:19 İzmit Belediyesi'den Serdar'a merdiven ve korkuluk - Son Dakika
15:53 Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
15:22 Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:27:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kandıra'da yılbaşı öncesi hindiler tükendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]