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Kandıra'daki eski okul sosyal tesise dönüştürüldü - Son Dakika

Kandıra'daki eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

03.08.2021 09:26
Kandıra'daki eski okul sosyal tesise dönüştürüldü, System.String[]

Zamanla yıpranarak kullanılamaz hale gelen Seyitaliler Mahallesi'ndeki 57 yıllık ilkokul, Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal tesise dönüştürülerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski okul binası yenilenerek, sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Seyitaliler Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, vatandaşların talebi üzerine, 1964'de yapılan ve eğitime başlayan, uzun yıllar atıl vaziyette duran ilkokulun çok amaçlı sosyal tesise dönüştürülmesi talimatını vermişti.

ATIL BİNA ÇOK AMAÇLI TESİSE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince, tamamen yenilenerek güzel bir görünüme kavuşturulan binanın tüm malzeme ve işçiliği, Büyükşehir tarafından karşılandı. 125 metrekare kapalı alanda kurulan ve açık alanı da bulunan Seyitaliler Köy Konağı'nda çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenebilecek. Kadınlar çeşitli kurs ve toplantıları düzenleyebilecek, gençler her türlü etkinliklerde bulunabilecek. Ayrıca, çeşitli cemiyetler, nişan ve düğün gibi etkinlikler de yapılabilecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TESİSİ ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beraberinde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarıyla, yapımı tamamlanan tesiste incelemelerde bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN BÖLGE SAKİNLERİ İLE BULUŞTU

Seyitaliler Mahallesi Muhtarı Özkan Akıncı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükakın, eski ve atıl durumdaki eski okulu tamamen yenileyerek, mahalleye herkesin yararlanabileceği güzel bir tesis kazandırdıklarını söyledi. Kırsal mahallelerdeki sorunları çözüme kavuşturduklarını aktaran Büyükakın, muhtarların ve vatandaşların taleplerini imkanlar çerçevesinde yerine getirdiklerini kaydetti.

MUHTAR AKINCI'DAN TEŞEKKÜR

Muhtar Özkan Akıncı ve vatandaşlar, yapımı tamamlanan sosyal tesis ile birlikte mahallenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

OKULUN İLK MEZUNLARI TESİSİ GÖRÜNCE DUYGULANDI

Büyükakın ile okulun ilk mezunları arasında geçen sohbette duygulu anlar yaşandı. Eski okulun 1969 mezunlarından 67 yaşındaki Salim Akıncı, okula çamurlu yollardan yürüyerek gittiğini, çok anılarının olduğunu söyledi. Okulun zamanla yıprandığı ve viraneye dönüştüğünü anlatan Akındı, "Okulu böyle yenilenmiş görünce çok duygulandım, çok sevindim. Geçmişte öğrenci olarak geldiğimiz bina şimdi mahalle halkına hizmet için kullanılacak. Tahir başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"ŞİMDİ ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURULDU"

1972 mezunu olan 61 yaşındaki İsmail Birdane de her gün bir 1-2 kilometre yolu yürüyerek okula gittiklerini belirterek, "O zamanlar elektrik yoktu. Sınıfta soba yakılıyordu. Odunu kömürü kendimiz getiriyorduk. Su yok, pınardan kovalarla su taşıyorduk. Zor günlerdi. 1990'lı yıllarda ilköğretime dönüştürülünce, okul da kapandı. Okulun yeni halini görünce çok duygulandım. Zaten uzun zamandır gelmiyordum. Atıl vaziyetteydi. Çatısı çökmüş, camları pencereleri kırılmıştı. Şimdi çok güzel bir görünüme kavuşturuldu." İfadelerini kullandı.

"TALEBİMİZ GERİ ÇEVRİLMEDİ VE BÖYLE GÜZEL BİR BİNA YAPILDI"

69 yaşındaki Rahmi Günay ise okulun ilk mezunlarından olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: " Okula 12 yaşında başladım. Daha önce okuma yazma bildiğim için, üçüncü sınıftan başladım. Üç sene okuyup, 1967'de mezun oldum. Harabe vaziyette olan okul binası, sosyal tesise dönüştürüldü.Çok güzel oldu, görünce çok sevindim. Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyorum. Talebimizi geri çevirmedi ve böyle güzel bir bina yaptı."

KIRSAL MAHALLELER GÜZELLEŞİYOR

Büyükşehir Belediyesince, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanları yeniden ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek veriliyor.

Kandıra'daki eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

Tahir Büyükakın, Muhtarlık, Kandıra, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kandıra'daki eski okul sosyal tesise dönüştürüldü - Son Dakika


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